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Как отключить фоновые процессы в Windows 10 и ускорить компьютер

Источник:
Sibnet.ru
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Гибридный ноутбук с Windows 10
Фото: © Kleineganz / Pixabay License

Фоновые процессы Windows 10 влияют на работоспособность компьютера и расходуют заряд аккумулятора ноутбука — неконтролируемые службы могут подключаться к сети, самостоятельно проводить обновления или передавать данные разработчикам программ незаметно для пользователя и замедлять работу ПК.

Отключение скрытых программ позволит повысить скорость работы компьютера и сэкономить заряд батареи. Для этого нужно зайти в параметры системы — это проще сделать сочетанием клавиш Win+I. Перейти в раздел «Конфиденциальность» и выбрать слева вкладку «Фоновые приложения».

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В открывшемся окне появится список программ с разрешенной фоновой активностью, где могут находиться приложения. Ненужному софту можно запретить скрытую работу, переведя переключатель в неактивное положение.

Перед отключением «лишних» программ важно убедиться, что они не являются системными компонентами или необходимыми для работы устройств приложениями. В противном случае можно нарушить стабильность работы компьютера.

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