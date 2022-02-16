Xiaomi выпустила бюджетный мини-компьютер

Продажи мини-компьютера Ningmei Mini Computer CR80 стартовали на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin. Новинка не способна полноценно запускать современные игры, но прекрасно справится с большинством офисных приложений.

Габариты и вес Ningmei Mini Computer CR80 немного превышают таковые у современных смартфонов. Длина корпуса 12 сантиметров, ширина — 2,5 сантиметра, весит устройство 250 граммов, что позволяет носить компьютер в любом рюкзаке или даже кармане.

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Мини-ПК работает на базе четырехъядерного процессора Intel Celeron N5105 с частотой 2,9 ГГц, имеет 6/8 Гб оперативной памяти и SSD-накопитель М2 объемом 128/256 Гб.

Характеристик мини-компьютера достаточно для выполнения рабочих задач, функционирования офисных приложений, графических редакторов и работы в интернете, однако их недостаточно для корректного функционирования современных игр.

Стоимость Ningmei Mini Computer CR80 на Xiaomi Youpin варьируется от 150 до 185 долларов (11-14 тысяч рублей) в зависимости от комплектации.