Хакеры взломали Nvidia и потребовали отключения антимайнинговой защиты

Спустя неделю после атаки на внутреннюю сеть производителя видеокарт Nvidia, проводившие взлом хакеры вышли на связь и сообщили о том, что похитили 1 ТБ важных данных. Они требуют снятия антимайнинговой защиты на всех видеокартах серии GeForce RTX 30, в противном случае похищенная информация будет опубликована.

Хакерская группировка LAPSUS$ сообщила в своем Telegram-канале, что пробыла во внутренних сетях Nvidia больше недели, имея административный доступ. За все время ими было получено более 1 терабайта данных компании, содержащих исходные коды драйверов, схемы видеокарт и другие важные материалы.

Взломщики предупредили компанию, что получили в распоряжение SDK (средства для разработки), частные инструменты программистов и внутреннюю документацию. Nvidia не подтвердила факт взлома и не комментирует ситуацию.

Хакеры LAPSUS$ обратили внимание, что если компания не свяжется с ними в ближайшее время и не снимет ограничение на майнинг с видеокарт серии GeForce RTX 30, то они сольют все данные в сеть. В качестве доказательств часть похищенной информации уже выложена в свободный доступ.