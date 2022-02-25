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Microsoft пометит неподдерживающие Windows 11 компьютеры

Источник:
Sibnet.ru
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Уведомление об использовании неподдерживаемых компонентов системы тестируется в новых сборках Windows 11. Сообщение в виде водяного знака появляется в нижнем правом углу экрана и его невозможно убрать.

На данный момент неизвестно, будет ли функция добавлена в основную сборку, но она активно тестируется, сообщает The Verge со ссылкой на руководителя отдела программы предварительной оценки Windows Аманду Ланговски.

Уведомление об использовании устаревшего оборудования в Windows 11
Фото: © The Verge

«В некоторых случаях эти концепции никогда не будут реализованы, но, экспериментируя, мы можем лучше совершенствовать опыт и предоставлять решения в Windows, которые действительно позволяют нашим клиентам достигать большего», — сообщила Ланговски.

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Минимальные системные требования Windows 11 довольно высоки и не дают установить операционную систему миллионам пользователей — официально Windows 11 можно установить только на ПК с процессорами Intel 8-го поколения Coffee Lake или Zen+ и Zen 2 и выше. Несмотря на это, существуют простые способы обхода таких ограничений. 

Введение маркировки ПК говорит о том, что Microsoft активно работает с операционными системами, установленными в обход минимальных требований, и может ввести какие-либо ограничения в будущем.

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AlexEvil

НАТО нафиг не нужен народ Украины, нужна только территория...И пофиг что там будет с народом....Раньше...

ifhbrjd

Вкладываться в Ладу? Да вы издеваетесь!

sib_man9

ауди и лендоверы не подвезут , точно беда

kygear

Поздно говорить..Крови детской на руках многовато.
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