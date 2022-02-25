Microsoft пометит неподдерживающие Windows 11 компьютеры

Уведомление об использовании неподдерживаемых компонентов системы тестируется в новых сборках Windows 11. Сообщение в виде водяного знака появляется в нижнем правом углу экрана и его невозможно убрать.

На данный момент неизвестно, будет ли функция добавлена в основную сборку, но она активно тестируется, сообщает The Verge со ссылкой на руководителя отдела программы предварительной оценки Windows Аманду Ланговски.

«В некоторых случаях эти концепции никогда не будут реализованы, но, экспериментируя, мы можем лучше совершенствовать опыт и предоставлять решения в Windows, которые действительно позволяют нашим клиентам достигать большего», — сообщила Ланговски.

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Минимальные системные требования Windows 11 довольно высоки и не дают установить операционную систему миллионам пользователей — официально Windows 11 можно установить только на ПК с процессорами Intel 8-го поколения Coffee Lake или Zen+ и Zen 2 и выше. Несмотря на это, существуют простые способы обхода таких ограничений.

Введение маркировки ПК говорит о том, что Microsoft активно работает с операционными системами, установленными в обход минимальных требований, и может ввести какие-либо ограничения в будущем.