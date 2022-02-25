МОК выступил за отмену всех соревнований в России

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации отменить или перенести все запланированные в России и Белоруссии соревнования, сообщает пресс-служба МОК.

Кроме отмены и переноса спортивных турниров, комитет призывает не вывешивать национальный флаг России и Белоруссии и не исполнять их гимн на международных спортивных мероприятиях.

«Исполком МОК выражает глубокую обеспокоенность по поводу безопасности членов олимпийского сообщества в Украине и выражает полную солидарность. В нем отмечается, что специальная целевая группа МОК поддерживает контакт с Олимпийским сообществом в стране для координации гуманитарной помощи, где это возможно», — говорится в сообщении МОК.

Комитет заявил, что будет внимательно следить за ситуацией и предполагает поправки к текущей резолюции.

Днем ранее олимпийский комитет осудил власти России за нарушение олимпийского перемирия. Оно началось за семь дней до начала Олимпийских игр, 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине в интересах Донбасса, что вызвало резко негативную реакцию США и Евросоюза. Белоруссия продолжает предлагать себя как миротворческую площадку и предложила обеспечить переговоры России и Украины.