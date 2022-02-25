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Гран-при «Формулы-1» в России отменили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © / CC BY-SA 3.0

Руководство «Формулы-1» отменило проведение Гран-при России в Сочи из-за событий на Украине, сообщается на сайте гоночной серии.

«"Формула-1", FIA и команды обсудили ситуацию и пришли к совместному выводу, что проведение этапа в России в нынешних условиях невозможно», — говорится в заявлении.

Гран-при России должно было пройти в Сочи с 23 по 25 сентября этого года. Соревнования ежегодно проходили в Сочи с 2014-го.

После начала военной операции на Донбассе ряд стран сделали заявления в отношении сотрудничества с Россией. В пятницу, 25 февраля, стало известно о прекращении участия финского хоккейного клуба «Йокерит» в чемпионате КХЛ, а УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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