Гран-при «Формулы-1» в России отменили

Руководство «Формулы-1» отменило проведение Гран-при России в Сочи из-за событий на Украине, сообщается на сайте гоночной серии.

«"Формула-1", FIA и команды обсудили ситуацию и пришли к совместному выводу, что проведение этапа в России в нынешних условиях невозможно», — говорится в заявлении.

Гран-при России должно было пройти в Сочи с 23 по 25 сентября этого года. Соревнования ежегодно проходили в Сочи с 2014-го.

После начала военной операции на Донбассе ряд стран сделали заявления в отношении сотрудничества с Россией. В пятницу, 25 февраля, стало известно о прекращении участия финского хоккейного клуба «Йокерит» в чемпионате КХЛ, а УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.