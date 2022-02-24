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Дональд Трамп запустил собственную соцсеть Truth Social

Источник:
Sibnet.ru
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Дональд Трамп хмурится
Фото: © The White House

Социальная сеть Truth Social, поддерживаемая Дональдом Трампом, стала доступна в AppStore. Новый сервис внешне похож на Twitter, а как основное  преимущество позиционирует свободу от политической дискриминации.

«Мы являемся социальной сетью, свободной от политической дискриминации. Присоединяйтесь к нам и делитесь, общайтесь и получайте удовольствие!», — написано в описании приложения в AppStore.

В первые 12 часов после релиза Truth Social заняла лидирующую позицию в категории «Социальные сети» в магазине приложений Apple и получило первое место среди бесплатных программ AppStore в Америке. Высокий спрос привел к тому, что пользователи столкнулись с проблемами при загрузке.

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Кроме отношения к цензуре, соцсеть не заявила никаких новшеств на рынке подобных сервисов. Она практически полностью будет дублировать возможности Twitter. 

Посты именуются «Правдой», классическая лента «Лентой правды». В Truth Social можно подписываться на пользователей, ставить им лайки и комментировать высказывания.

На данном этапе можно только скачать клиент Truth Social, но нельзя воспользоваться самим сервисом. Полная работоспособность соцсети ожидается к концу марта. Версия для Android находится в разработке, в Google Play приложение уже обзавелось собственной страницей, но дата релиза пока не разглашается.

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Топ комментариев

Alhazred

Ты вообще много чего не понимаешь. Смирись с этим)))

Alhazred

До революции в состав Малороссии входило три губернии. После революции это были земли принадлежащие СССР....

Alhazred

Иди уже отсюда со своими дурацкими предсказаниями. Ведь ни одно еще не сбылось)))

mosquito__2010

К психиатру обратись, спроси у него в первую очередь что такое причинно - следственные связи.
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