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Instagram ввел приватные лайки

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение Instagram на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Социальная сеть Instagram внедрила новую функцию Private Story Likes, позволяющую оценивать сториз без оповещения автора поста. Смысл нововведения — разгрузить пользователей, страдающих от огромного количества оповещений.

Поставить приватный лайк можно в сториз, коснувшись значка сердца между пиктограммами бумажного самолетика и отправки сообщения.

«Private Story Likes запускается сегодня, теперь вы сможете отправить немного любви понравившимся историям без личного уведомления авторов... Они отображаются в виде сердечек рядом с ручками людей на странице истории», — написал в своем Twitter глава Instagram Адам Моссери.

До внедрения новой функции обо всех оценках и реакциях автор сториз получал персональные уведомления. Что нагружало смартфон, способствовало быстрой разрядке гаджета и утомляло некоторых пользователей.

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Просмотреть статистику приватных лайков сможет только владелец аккаунта в статистике поста. Количество скрытых оценок не повлияет на ранжирование страницы автора в социальной сети и их рекомендацию пользователям.

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