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Пользователи Samsung получат эксклюзивные функции в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Фирменные возможности камер смартфонов новейшей серии Samsung Galaxy S22 будут поддерживаться в приложениях Instagram, TikTok и Snapchat.

Так, пользователи смогут использовать функции «Ночной режим», «Портретное видео», «Super HDR», а также дополнительную камеру с трехкратным увеличением внутри приложений вышеупомянутых соцсетей, пишет портал SamMobile.

Отмечается, что это позволит пользователям сэкономить время, так, например, для съемки фото в HDR не придется открывать приложение «Камера», а достаточно будет активировать режим в Instagram.

Это не первый случай, когда Samsung сотрудничает с разработчиками сторонних приложений. Например, в серии Galaxy S10 пользователи могли напрямую загружать фотографии из приложения камеры в Instagram Stories.

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