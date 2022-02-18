Финляндия вышла в финал олимпийского турнира по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею победила Словакию в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2022, она поборется за золотые медали с Россией или Швецией.

Матч Финляндия — Словакия в пятницу, 18 февраля, завершился со счетом 2:0. Ворота «Суоми» защищал Харри Сятери, в КХЛ он играет за новосибирскую «Сибирь».

Соперник финнов в финале Олимпиады в Пекине определится после игры сборной России и Швеции, которая тоже пройдет в пятницу. Начало — в 16.10 по московскому времени.

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Сборная Финляндии по хоккею еще не брала золотых медалей на Олимпиаде. Ее лучший результат — серебро на Олимпиаде в Турине (2006 год), бронза в Ванкувере (2010 год) и Сочи (2014 год).