Битва за финал: «Красная машина» переедет шведов?

Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады-2022 в Пекине сыграет с командой Швеции. Для подопечных Алексея Жамнова предстоящий матч станет настоящим испытанием чемпионских амбиций — фактически, это первая встреча на Играх с равной по силе сборной. Сможет ли «Красная машина» одолеть «Тре Крунур», выкинувшей с турнира канадцев?

Шведы считаются удобным соперником для сборной России — на международных турнирах за последнее десятилетие команды встречались семь раз и скандинавы смогли победить лишь однажды. На Олимпиадах сборные встречались дважды и обменялись победами, но в обоих случаях «Тре Крунур» выигрывали чемпионский титул.

Уровень команд

Оценить форму сборной России непросто — «Красная машина» добралась до полуфинала, одержав три победы над соперниками, которых тяжело отнести к элите мирового хоккея. На групповом этапе россияне победили швейцарцев и датчан — 1:0 и 2:0, а также проиграли чехам в овертайме — 5:6.

В четвертьфинале подопечные Алексея Жамнова снова сломили сопротивление датчан — на этот раз со счетом 3:1. В первом периоде россияне показали агрессивную и уверенную игру, обойдя сборную Дании по броскам 18:1, однако затем сбавили обороты и позволили соперникам создать опаснейшие моменты у своих ворот.

Эксперты отмечают, что на Олимпиаде сборная России пока не показывает зрелищный хоккей. В тени лидеры — например, лучший бомбардир КХЛ Вадим Шипачев открыл счет забитым голам только в четвертьфинале. Ставка тренерского штаба — на строгую игру в обороне, но мачт с чехами продемонстрировал уязвимость защитных порядков россиян.

Что касается сборной Швеции, то скандинавы успели подтвердить свой высокий класс — на групповом этапе турнира обыграли Латвию и Словакию — 3:2 и 4:1, а затем проиграли в овертайме команде Финляндии 3:4. При этом в какой-то момент шведы вели в скандинавском дерби 3:0, но позволили сопернику сравнять счет.

В четвертьфинале шведы сразились с канадцами, которые традиционно очень опасны в плей-офф. Они показали образцовую игру в обороне и одержали победу со счетом 2:0 — решающую шайбу на 51-ой минуте забросил форвард московского ЦСКА Лукас Валльмарк.

Россиян должно тревожить и то, что в составе «Тре Крунур» пока великолепно выглядит вратарь Ларс Юханссон из СКА.

Что предсказывают эксперты

Несмотря на довольно невнятную игру россиян на групповом этапе, букмекеры продолжают считать фаворитом полуфинала «Красную машину». Поставить на победу команды Алексея Жамнова в основное время можно с коэффициентом 2.15, тогда как шансы шведской команды несколько ниже — 2.80.

Бывший наставник сборной России Вячеслав Быков также полагает, что россияне по итогам матча со шведами выйдут в финал. По его мнению, команда прибавляет от игры к игре, постепенно «просыпаются» лидеры.

«Хотелось бы, чтобы поборолись за золотые медали. Будем надеяться, что парни проявят характер и мастерство. Играть, забивать и выигрывать мы умеем. Нужно с позитивом настраиваться на интересную игру», — сказал Быков в интервью Sport24.

Игра между Россией и Швецией на стадионе «Национальный» начнется 18 февраля в 16.10 по московскому времени. Посмотреть матч можно будет в прямом эфире телеканала «Россия 1». Также трансляция будет доступна на официальном сайте канала.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил, что для победы россиян необходимо очень строго сыграть в обороне. «Хотелось бы, чтобы в атаке сборная России проявляла себя немного результативнее — нужно прибавить в завершении», — подчеркнул Михайлов в интервью «Чемпионату».

Спортивные аналитики склоняются к тому, что полуфинальная игра будет равной, с минимальным количеством заброшенных шайб. Обе команды вряд ли рискнут сыграть в открытый хоккей, поэтому исход матча способна решить единственная ошибка. Решающим фактором может стать игра голкиперов.