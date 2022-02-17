Компания Google тестирует новый интерфейс главной страницы — с виджетами, отражающими полезную информацию на основе местоположения и предпочтений пользователей.

При разворачивании окна браузера на весь экран пользователю демонстрируются интерактивны карточки, подобранные на основе его недавней активности, предпочтений или важных событий поблизости, сообщает портал 9to5 Google, протестировавший новую функцию.

Всего виджетов может быть шесть, итоговое количество на странице зависит от ширины монитора и раскрытия окна браузера. Возможности прокрутки или листания виджетов нет.

Фото: © 9to5 Google

Маленькие плитки демонстрируют погоду, важные изменения на фондовом рынке, популярные поисковые запросы пользователей, новости на основе геопозиции. Виджеты рекомендуют фильмы или шоу к просмотру и оповещают о новостях COVID-19.

При наведении курсора на виджет плитка немного увеличивается в размере и предоставляется более детальная информация. Клик перенаправляет на страницу, посвященную выбранной теме.