Фильтры поиска появились в Google Диске

Облачное хранилище Google Диск получило новые расширенные фильтры поиска — теперь можно искать файлы по местоположению, автору, типу или пользователю, приславшему документ.

Новые фильтры упростят поиск файлов путем сортировки нерелевантных результатов, сообщается в блоге Google. Это позволит находить документы по косвенным признакам, если пользователь не помнит точного названия, но знает, например, где файл находится или кто предоставил ему доступ.

Для того чтобы воспользоваться новыми фильтрами, нужно зайти в Google Диск и выполнить простой поиск. Строка с фильтрами появится под надписью «Результаты поиска». Далее можно воспользоваться одним фильтром или применить одновременно несколько параметров.

Фильтр «Местоположение» позволяет отсортировать документы по месту их хранения. Это может быть любой из подключенных к аккаунту дисков на выбор или корзина.

Сортировка по типу файла позволяет выбрать формат объекта поиска, а графа «Люди» фильтрует документы по пользователям, ранее работавшим с ними. Это могут быть как авторы, так и аккаунты, вносившие изменения или предоставившие доступ.

Есть возможность отсортировать результаты поиска по датам внесения изменений, запросам прав доступа, наличию в списках советов или напоминаниях Google.