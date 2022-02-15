Почта и сервисы Gmail изменятся

Google анонсировал новый дизайн сервиса Gmail с интегрированным представлением электронной почты, чатов и возможностью совершения видеозвонков из удобного меню.

Изначально новый интерфейс почтового сервиса был анонсирован только для корпоративных клиентов Google Workspace, но в официальном блоге Google появилась информация о том, что переход затронет пользователей с личными учетными записями.

Новый дизайн сворачиваемой боковой панели позволит видеть в одном месте все активированные на аккаунте приложения для общения, переписываться в чатах, группах и совершать видеозвонки. В свернутом состоянии можно будет видеть уведомления о новых сообщениях и событиях в Gmail.

На данный момент новое интегрированное представление доступно ограниченному числу пользователей и организаций. Полномасштабное развертывание планируется начать 28 февраля.