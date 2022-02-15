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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Почта и сервисы Gmail изменятся

Источник:
Sibnet.ru
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Google анонсировал новый дизайн сервиса Gmail с интегрированным представлением электронной почты, чатов и возможностью совершения видеозвонков из удобного меню.

Изначально новый интерфейс почтового сервиса был анонсирован только для корпоративных клиентов Google Workspace, но в официальном блоге Google появилась информация о том, что переход затронет пользователей с личными учетными записями.

Новый дизайн сворачиваемой боковой панели позволит видеть в одном месте все активированные на аккаунте приложения для общения, переписываться в чатах, группах и совершать видеозвонки. В свернутом состоянии можно будет видеть уведомления о новых сообщениях и событиях в Gmail.

На данный момент новое интегрированное представление доступно ограниченному числу пользователей и организаций. Полномасштабное развертывание планируется начать 28 февраля.

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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Plaguer

Голос разума.Где этот разум был когда на дворе стоял 2014...

west_nik

На то он и клоун, чтобы смешить людей)

AIzek1

Проще написать! Всё- что на полке в магазине, вредно!!!)
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