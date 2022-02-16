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Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафетной гонке.

В составе команды бежали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Казакевич в группе лидеров завершила свой этап, Резцова вывела команду на первое место, Миронова ушла на второй круг и потеряла лидерство, а Ульяна Нигматуллина не смогла догнать шведку Эберг.

Золото выиграла сборная Швеции, а бронзу — Германия.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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Топ комментариев

лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

AlexEvil

Странам уже просто ситуация с Украиной поперек горла стоит !!! И весь тот идиотизм который миру доносит...

west_nik

Видим и слышим постоянно, что три страны : СШП, Великобритания и Украина нагнетают и нагоняют волну и...
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