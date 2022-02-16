Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде

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Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафетной гонке.
В составе команды бежали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Казакевич в группе лидеров завершила свой этап, Резцова вывела команду на первое место, Миронова ушла на второй круг и потеряла лидерство, а Ульяна Нигматуллина не смогла догнать шведку Эберг.
Золото выиграла сборная Швеции, а бронзу — Германия.
лачиновНасчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....
WSG0600-164-164Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.
AlexEvilСтранам уже просто ситуация с Украиной поперек горла стоит !!! И весь тот идиотизм который миру доносит...
west_nikВидим и слышим постоянно, что три страны : СШП, Великобритания и Украина нагнетают и нагоняют волну и...