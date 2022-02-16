Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафетной гонке.

В составе команды бежали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Казакевич в группе лидеров завершила свой этап, Резцова вывела команду на первое место, Миронова ушла на второй круг и потеряла лидерство, а Ульяна Нигматуллина не смогла догнать шведку Эберг.

Золото выиграла сборная Швеции, а бронзу — Германия.