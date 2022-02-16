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Олимпиада 2022

«Красная машина» победила Данию и прошла в полуфинал турнира Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ОКР

Сборная Россия победила сборную Дании в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады со счетом 3:1 и прошла в полуфинал.

Счет в первом периоде открыл капитан сборной России Вадим Шипачев. Во втором периоде датчане сравняли счет. Россия вырвалась вперед только к концу периода, благодаря шайбе Никиты Нестерова. Второй период завершился со счетом 2:1 в пользу «Красной машины».

В третьем периоде разрыв в счете увеличил Вячеслав Войнов, успокоив болельщиков. Со счетом 3:1 оставалось играть чуть больше трех минут. За две минуты до конца периода датчане заменили вратаря на полевого игрока, но не сумели реализовать большинство. Игра завершилась победой «Красной машины». 

Игра с Данией показала сборную России с лучшей стороны. Команда смотрелась определенно сильнее соперника, создавала больше опасных моментов, много атаковала ворота датчан, в отличие от игры с ними же в группе.

Кроме сборной России в полуфинал прошла сборная Словакии, которая обыграла США в серии буллитов со счетом 3:2. Соперником России в полуфинале будет победитель матча Канада-Швеция.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Хоккей #Олимпиада 2022
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