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Олимпиада 2022

МОК признает результаты фигуристок «со звездочкой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второе место — у россиянки Анны Щербаковой, третье — у японки Каори Сакамото. Александра Трусова идет на четвертом месте.

«Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звездочкой". Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира», — сказал Адам на пресс-конференции в среду.

Валиева добилась права выступить в личных соревнованиях фигуристок через Спортивный арбитражный суд. Фигуристка входила в состав сборной России, завоевавшей золото командного турнира на Олимпиаде. Но в день награждения выяснилось, что в ее допинг-пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенное вещество.

МОК заявил, что церемония награждения, если Валиева попадет в тройку лучших, в ходе Олимпиады проведена не будет, она состоится после окончания расследования дела российской фигуристки.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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