НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
343 0
Фото: © Telegram-канал ОКР

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пекине, ее соотечественницы Анна Щербакова и Александра Трусова занимают второе и четвертое места перед произвольной программой.

Первой из российского трио выступила Валиева. Она допустила ошибку на тройном акселе. Судьи оценили прокат на 82,16 балла.

Щербакова откаталась чисто, получив 80,20 балла. Тройной аксель не покорился и Трусовой (74,60 балла).

Японская спортсменка Каори Сакамото выдала чистый прокат (79,84 балла) и заняла третье место.

Валиева в составе российской команды выиграла золото в командном турнире. Но в ее пробе с чемпионата России, проводившегося в декабре 2021 года, обнаружили запрещенное вещество. Фигуристка получила разрешение выступить в личном турнире через слушание в Спортивном арбитражном суде.

Тема: Олимпиада 2022
Определились все четвертьфинальные пары хоккейного турнира Олимпиады
Российские конькобежцы завоевали историческую медаль на Олимпиаде
Биатлонисты из России шли на золото, но завоевали бронзу на Олимпиаде
Россия сыграет с Данией на вылет в хоккейном турнире Олимпиады
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом
Навальному устроили новый суд в колонии
Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде
Банки обяжут выкупать навязанные клиентам финансовые продукты
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Украина выдвинула России ультиматум
44
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
39
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
33
Байден и Путин обменялись претензиями по телефону
Sibnet.Ru