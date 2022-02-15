Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пекине, ее соотечественницы Анна Щербакова и Александра Трусова занимают второе и четвертое места перед произвольной программой.

Первой из российского трио выступила Валиева. Она допустила ошибку на тройном акселе. Судьи оценили прокат на 82,16 балла.

Щербакова откаталась чисто, получив 80,20 балла. Тройной аксель не покорился и Трусовой (74,60 балла).

Японская спортсменка Каори Сакамото выдала чистый прокат (79,84 балла) и заняла третье место.

Валиева в составе российской команды выиграла золото в командном турнире. Но в ее пробе с чемпионата России, проводившегося в декабре 2021 года, обнаружили запрещенное вещество. Фигуристка получила разрешение выступить в личном турнире через слушание в Спортивном арбитражном суде.