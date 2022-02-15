Российские конькобежцы завоевали историческую медаль на Олимпиаде

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров завоевали серебряные медали в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине — это первая медаль страны в дисциплине.

В финальном забеге норвежцы Хальгейр Энгебротен, Педер Конгсхауг и Сверре Педерсен финишировали с результатом 3 минуты 38,08 секунды. Россияне отстали на 2,38 секунды. В полуфинальном забеге сборная России установила олимпийский рекорд (3.36,62).

«Это первая наша олимпийская медаль в мужской командной гонке! Мы творим историю - и это прекрасно! Хотя прямо сейчас от «серебра» есть небольшой осадок. Все-таки в финале не справились с норвежцами…» — цитирует Захарова Олимпийский комитет России.

На счету российских конькобежцев в Пекине две награды. Ранее бронзу на дистанции 500 метров завоевала Ангелина Голикова.

В программе соревнований конькобежцев еще запланированы забеги на дистанции 1000 метров у женщин и у мужчин (17 и 18 февраля соответственно) и масс-старты (19 февраля).