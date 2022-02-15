Олимпиада в Пекине: главные события 15 февраля

Новый день Олимпиады в Пекине принесет ответы на важные вопросы. Как Камила Валиева выступит в короткой программе на фоне допинг-скандала? Смогут ли российские биатлонисты завоевать золото в эстафете? Кто станет соперником «Красной машины» в четвертьфинале?

Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграют девять комплектов медалей. Олимпийские чемпионы у мужчин определятся в биатлонной эстафете, экипажах-двойках, лыжном двоеборье, слоупстайле, у женщин — в скоростном спуске.

По два комплекта наград разыграют в сноуборде и конькобежном спорте. В первом виде спортсмены поборются в дисциплине биг-эйр у мужчин и женщин. В конькобежном спорте пройдет командная гонка преследования 2 400 метров у женщин и командная гонка преследования 3 200 метров у мужчин.

В хоккее определятся пары четвертьфиналистов. Россия, а также США, Финляндия и Швеция вышли в этот этап из групп напрямую. Еще восемь сборных проведут дополнительные встречи.

Фигурное катание — российское трио

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова вступают в борьбу за медали, и им под силу занять весь пьедестал.

Валиева уже завоевала золото в командном турнире, став первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпиаде. Но разразился допинг-скандал — в пробе спортсменки с декабрьского чемпионата России обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

МОК, WADA и ISU потребовали отстранить Валиеву, но Спортивный арбитражный суд отклонил заявления, так как недопуск нанесет ей «непоправимый вред».

Девочки выступят в последней, пятой разминке. Вместе с ними программы представят Карен Чен из США, Ю Ен из Южной Кореи и Каори Сакамото из Японии.

Начало соревнований — в 13.00 мск. Прямая трансляция — на Первом канале.

Биатлон — мужская эстафета

Российские биатлонисты семь эстафет подряд оказывались на медальном подиуме. На Олимпиаде в Пекине команда входит в число фаворитов вместе с Норвегией и Францией.

За медали будут бороться Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

«Вы видели стрельбу Даниила (Серохвостова)? Карим более надежен в этом плане. В скорости, если и проиграет, то немного. Хотя, наверное, по скорости они близки», — объяснил старший тренер сборной Юрий Каминский.

Начало — в 9.30 мск (по расписанию было 12.00, но время сдвинули из-за мороза). В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия-1».

Сноуборд — биг-эйр завершает дисциплину

На Олимпийских играх в Пекине разыгрывали 11 комплектов наград в сноуборде. Соревнованиями по биг-эйру завершаются выступления на Играх. В биг-эйре спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки.

Российские спортсмены Екатерина Косова и Владислав Хадарин в этой дисциплине не прошли квалификацию.

Первой у женщин стала Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии. У мужчин лидирует Максанс Парро из Канады. Эти сноубордисты уже завоевали золотые медали в слоупстайле.

Финальные заезды у женщин начнутся в 4.25 мск, их покажет телеканал «Матч! Арена». Мужчины будут выступать с 7.55 мск, трансляция — на сайте matchtv.ru.