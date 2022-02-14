НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

МОК отказался награждать фигуристов из-за дела Валиевой

Источник:
Sibnet.ru
620 0
Фото: © Telegram-канал ОКР

Церемонии награждения и цветочная не состоятся во время Олимпийских игр в Пекине, если российская фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал, не будет проведено и награждение призеров командного турнира фигуристов, заявил Международный олимпийский комитет.

«Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время Олимпийских игр в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», — говорится в заявлении.

Личные соревнования в женском одиночном катании состоятся 15 и 17 февраля. От России в них выступят Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. МОК также попросил ISU разрешить 25 спортсменке участвовать в произвольной программе, если Валиева войдет в первые 24 места по итогам короткой.

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим НОК было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительную пробу А, но чье нарушение антидопинговых правил, с другой стороны, еще не установлено», — объявил МОК позицию по награждению призеров командного турнира.

Команда России стала победителем командного турнира 7 февраля, второе место заняла сборная США, третье — Япония. После завершения соревнований стало известно, что в допинг-пробе, которую у Валиевой взяли еще в декабре, нашли запрещенное вещество. Она не признана виновной в нарушении антидопинговых правил, но допуск к личным соревнованиям получила через Спортивный арбитражный суд.

МОК пообещал «организовать достойную церемония награждения», как только дело Валиевой будет завершено.

Тема: Олимпиада 2022
Валиевой разрешили выступление на Олимпиаде
Синицина и Кацалапов уступили французам в танцах на льду
Соперника «Красной машины» в плей‑офф определит игра Дании и Латвии
Главные события 14 февраля на Олимпиаде в Пекине
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Госдума попросит Путина признать республики Донбасса
WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками
Валиевой разрешили выступление на Олимпиаде
Депутат Рады призвал ликвидировать Байдена
О самом главном
Не надо стесняться: как выбрать вибромассажер в подарок?
Как рассчитать личное денежное число
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Эстетика боли: как разжечь новую страсть 18+
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Все статьи
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Украина выдвинула России ультиматум
44
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
39
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
35
Угрозы Лукашенко напомнили Зеленскому о «каменном веке»
Sibnet.Ru