МОК отказался награждать фигуристов из-за дела Валиевой

Церемонии награждения и цветочная не состоятся во время Олимпийских игр в Пекине, если российская фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал, не будет проведено и награждение призеров командного турнира фигуристов, заявил Международный олимпийский комитет.

«Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время Олимпийских игр в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», — говорится в заявлении.

Личные соревнования в женском одиночном катании состоятся 15 и 17 февраля. От России в них выступят Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. МОК также попросил ISU разрешить 25 спортсменке участвовать в произвольной программе, если Валиева войдет в первые 24 места по итогам короткой.

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим НОК было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительную пробу А, но чье нарушение антидопинговых правил, с другой стороны, еще не установлено», — объявил МОК позицию по награждению призеров командного турнира.

Команда России стала победителем командного турнира 7 февраля, второе место заняла сборная США, третье — Япония. После завершения соревнований стало известно, что в допинг-пробе, которую у Валиевой взяли еще в декабре, нашли запрещенное вещество. Она не признана виновной в нарушении антидопинговых правил, но допуск к личным соревнованиям получила через Спортивный арбитражный суд.

МОК пообещал «организовать достойную церемония награждения», как только дело Валиевой будет завершено.