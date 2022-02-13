Главные события десятого дня Олимпиады в Пекине

Очередной день Олимпийских игр в Пекине — 13 февраля. Самые ожидаемые события — гонка преследования в биатлоне, лыжная эстафета и рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой.

На Олимпиаде в Пекине в воскресенье, 13 февраля, разыграют семь медалей — по две в биатлоне и шорт-треке, в лыжной эстафете, в гигантском слаломе, на дистанции 500 метров в конькобежном спорте.

Лыжные гонки — мужская эстафета

В эстафете лыжники бегут по 10 километров. Передача эстафеты осуществляется касанием ладони любой части тела стартующего спортсмена своей команды.

Национальную команду представят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Именно так они побегут по этапам.

«Вариантов больше нет. Нужно забирать свое», — говорил Большунов после выигранной золотой медали.

В составе главных соперников — норвежской команды — выступят Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс-Кристер Холунд и Йоханнес Клебо.

Начало гонки — 10.00 мск. Эстафету покажет Первый канал.

Биатлон — две гонки преследования

В гонке преследования спортсмены стартуют в том порядке, в каком они окончили спринт. Победитель спринта начинает гонку первым, а остальные с задержкой, равной той, с которой они ему уступили в спринте.

Российская команда состоит из Кристины Резцовой, Ульяны Нигматуллиной, Ирины Казакевич и Светланы Мироновой. Наилучшие шансы у Резцовой, которая уйдет со старта шестой с отставанием в 1 минуту и 5 секунд от победительницы спринта Марте Олсбю Ройселанн из Норвегии. Но от третьего места итальянки Доротеи Вирер биатлонистка из России отстает менее чем на полминуты.

«Быть в топ-6 на Олимпиаде — это круто, когда ты не можешь быть выше, но я-то могу. Каждый день я говорю себе, что это не моя стрельба, причем каждый день ошибки разные: в один день одна ошибка, в другой — другая. Исправляю одну — появляется другая. Пока не знаю, как все собрать воедино, от этого еще сильнее злость», — приводит слова Резцовой ТАСС.

У мужчин побегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов.

«Ужасно обидно за Цветкова (занял четвертое место в спринте, проиграв 1,5 секунды). Но это признак олимпийской готовности. Поборется в преследовании. Свою медаль еще возьмет. Латыпов сохраняет шанс для борьбы в преследовании, вряд ли Логинов, вряд ли Серохвостов», — оценил шансы комментатор Дмитрий Губерниев.

Женский пасьют покажет Первый канал, мужской — «Россия-1». Начало — в 14.00 мск и 15.45 мск соответственно.

Допинг-проба Валиевой — начинается суд

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет заседание по делу фигуристки Камилы Валиевой — будут решать, допустить ее до соревнований или нет.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Именно по этой причине до сих пор не состоялось награждение победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию.

Олимпийский комитет России отметил, что до и после этой даты фигуристка неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе и в Пекине. Все результаты — отрицательные. Тренер Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что спортсменка чиста и невинна, ситуация — либо стечение обстоятельств, либо спланированная акция.

Арбитрами по делу назначены итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич. Слушания начнутся в воскресенье в 15.30 мск. Решение объявят в понедельник, за день до старта соревнований у одиночниц.