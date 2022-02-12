НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Российские хоккеистки проиграли Швейцарии и покинули Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
224 3
Фото: © Олимпийский комитет России

Женская сборная России проиграла команде Швейцарии в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу швейцарок.

На 35-й минуте Фоби Штенц вывела вперед команду, через три минуты Анна Савонина сравняла счет. На 47-й минуте судьи после видеопросмотра отменили гол Анны Шохиной, после чего россиянки сразу пропустили — отличилась Доминик Рюэгг.

На 57-й минуте Полина Лучникова восстановила равенство в счете, но уже через 30 секунд после этого Алина Мюллер забила третий гол в ворота россиянок. Команда Россия попыталась отыграться, сняв на последних секундах вратаря, но лишь пропустила в пустые ворота.

На групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырех матчах, на старте турнира уверенно обыграв именно Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела поражения во встречах с США (0:5), Канадой (1:6) и Финляндией (0:5).

Тема: Олимпиада 2022
Главные события девятого дня Олимпиады в Пекине
Российские хоккеисты вышли в плей‑офф олимпийского турнира
Большунов выиграл серебро Олимпиады в гонке на 15 км
Капитан сборной России по хоккею оправдался за слабую игру команды
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022 #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
35
Угрозы Лукашенко напомнили Зеленскому о «каменном веке»
29
Украина выдвинула России ультиматум
25
Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей»
24
Украина поддержала притязания Японии на Курилы
Sibnet.Ru