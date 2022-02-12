Российские хоккеистки проиграли Швейцарии и покинули Олимпиаду

Женская сборная России проиграла команде Швейцарии в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу швейцарок.

На 35-й минуте Фоби Штенц вывела вперед команду, через три минуты Анна Савонина сравняла счет. На 47-й минуте судьи после видеопросмотра отменили гол Анны Шохиной, после чего россиянки сразу пропустили — отличилась Доминик Рюэгг.

На 57-й минуте Полина Лучникова восстановила равенство в счете, но уже через 30 секунд после этого Алина Мюллер забила третий гол в ворота россиянок. Команда Россия попыталась отыграться, сняв на последних секундах вратаря, но лишь пропустила в пустые ворота.

На групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырех матчах, на старте турнира уверенно обыграв именно Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела поражения во встречах с США (0:5), Канадой (1:6) и Финляндией (0:5).