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Олимпиада 2022

Главные события пятого дня Олимпиады в Пекине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР
Россия за три дня завоевала на Олимпиаде в Пекине семь медалей. Во вторник, 8 февраля, ждем победы в сноуборде, биатлоне, фристайле и лыжах. В последнем виде лыжники Устюгов и Большунов встретятся с норвежцем Клебо.

В пятый день Олимпийских игр — 2020 разыграют десять комплектов медалей. Биатлонисты поборются в индивидуальной гонке на 20 километров, конькобежцы — на дистанции 1500 метров, лыжников (и мужчин, и женщин) ждет спринт. Мужчины-горнолыжники преодолеют супергигант.

Также определят олимпийских чемпионов в керлинге (смешанные пары), в санях (женщины), в сноуборде (параллельный слалом-гигант, мужчины, женщины) и фристайле (биг-эйр, женщины).

Биатлон — индивидуальная гонка мужчин

Третий старт в биатлонных гонках на Олимпийских играх в Пекине. Мужчины преодолеют 20 километров с четырьмя огневыми рубежами (два стоя и два лежа).

Тренерский штаб российской команды назначил на старт Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Карима Халили и Максима Цветкова. Даниил Серохвостов не выступит в этой гонке.

Считается, что индивидуальную гонку выигрывают снайперы, а не «бегуны». Среди фаворитов выделяют норвежцев — Стурлу Холма Легрейда, братьев Бе, а также французов Симона Дестье и Кентена Фийон-Майе. У россиян самый точный — Халили.

Трансляция соревнований — на телеканале «Россия-1», начало — 11.30 мск.

Лыжные гонки — борьба в спринте

Соревнования по индивидуальному спринту включают несколько этапов — квалификацию, после которой остаются 30 лучших лыжников, и финальные забеги с четвертьфинала по финал. Дистанция — до 1,8 километра.

На Олимпиадах спринт проводится только одним стилем, при этом они чередуются каждые четыре года. В Пхенчхане-2018 спринт бежали классикой, в Пекине будут коньком.

Мужскую команду от России представят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев. Женскую — Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Вероника Степанова.

В мужской гонке есть два суперфаворита — норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Валнес. У женщин наибольшие шансы на медаль имеют шведки Майя Далквист (выиграла четыре спринта в сезоне) и Йонна Сундлинг (действующая чемпионка мира в личном и командном спринтах).

Спринт покажет Первый канал. Прямая трансляция — с 13.15 мск.

Женский хоккей — важный матч для России

Последний матч на групповом этапе Россия проведет против Финляндии. Несмотря на то, что на выход в плей-офф его результаты не повлияют, подопечным Евгения Бобарико важно «попробовать» предполагаемого соперника в борьбе за бронзу.

Тренды среди девушек с клюшками задают канадки и американки. Россия дебютировала на Олимпиадах только в 2002 году. Пока лучший результат — четвертое место в Корее с досадным поражением от Суоми, которых даже прозвали «чемпионами по бронзе».

Игру хоккеисток в прямом эфире покажет телеканал «Матч!». Начало — в 18.05 мск.

Параллельный гигантский слалом — гонки на сноубордах

В этом виде двум атлетам нужно стартовать с верха горы и промчаться по двум идентичным трассам, которые находятся рядом: объехать все «ворота» и приехать на финиш.

В женской квалификации Россию представят Полина Смоленцева, Наталья Соболева, Милена Быкова и Софья Надыршина, в мужской — Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Дмитрий Карлагачев и Виктор Уайлд. Шансы на медали есть.

Трансляция соревнований — на телеканале «Матч!», начало — 6.10 мск.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды #Хоккей
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