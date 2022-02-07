Россия выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде

Российские фигуристы завоевали золото на командном турнире на Олимпиаде в Пекине, причем недостижимыми для соперников они стали досрочно, до выступления женщин. Это второе золото страны на Играх.

В последний день командного турнира произвольные программы показали пары, танцевальные дуэты и женщины. Россия не стала делать замены в составе, и на лед вышли все фигуристы, выступавшие в короткой.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли программу, несмотря на то, что на последних секундах поддержки партнер упал и утянул за собой партнершу.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах снова стали вторыми, уступив еще одному американскому дуэту — Мэдисон Чок и Ивану Бейтсу. Но Синицина и Кацалапов получили балл штрафа за передержанную поддержку.

Закрывала командный турнир Камила Валиева. Она откатала произвольную с тройным акселем и тремя прыжками в четыре оборота, но упала на четверном тулупе.

— сборная Японии.

Серебро завоевала сборная США, бронзу