Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала первую для национальной сборной медаль на Олимпиаде, завоевав серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров.

Победительницей гонки стала Тереза Йохауг из Норвегии. Это первая личная победа в карьере Йохауг. Предыдущие Игры в Пхенчхане она пропустила из-за допинговой дисквалификации. Бронзу завоевала Тереза Штадлобер из Австрии.

В первой медальной дисциплине Игр Непряева уступила чемпионке 30,2 секунды. На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Непряева стала призеркой в эстафете. Россиянка выиграла тогда бронзовую награду.

Отечественные спортсмены выступают в Пекине под эгидой Олимпийского комитета России. Вместо гимна в случае победы российских атлетов на церемонии награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.