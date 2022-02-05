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Олимпиада 2022

Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала первую для национальной сборной медаль на Олимпиаде, завоевав серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров.

Победительницей гонки стала Тереза Йохауг из Норвегии. Это первая личная победа в карьере Йохауг. Предыдущие Игры в Пхенчхане она пропустила из-за допинговой дисквалификации. Бронзу завоевала Тереза Штадлобер из Австрии.

В первой медальной дисциплине Игр Непряева уступила чемпионке 30,2 секунды. На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Непряева стала призеркой в эстафете. Россиянка выиграла тогда бронзовую награду.

Отечественные спортсмены выступают в Пекине под эгидой Олимпийского комитета России. Вместо гимна в случае победы российских атлетов на церемонии награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Спорт #Олимпиада 2022
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