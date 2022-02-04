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Хоккеист сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Один из хоккеистов российской сборной сдал сомнительный тест на коронавирус, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«В хоккейной команде есть пограничный тест, я не назову фамилии. Он будет сегодня и завтра сдавать тесты», — сказал Поздняков на специальной пресс-конференции, которая прошла онлайн, передает «Интерфакс».

По его словам, дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с протоколом. Если два теста подряд будут отрицательными, то он присоединится к команде. В ином случае хоккеиста поместят на карантин.

По неподтвержденным данным, положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин сдали сразу шесть хоккеистов сборной России, об этом пишет «Спорт-Экспресс». В их число якобы вошли запасные игроки команды Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко.

Всего с 23 января на Играх сдано 287 положительных тестов на коронавирус, 102 из них — спортсменами и официальными лицами. В последние сутки среди лиц, связанных с проведением Олимпиады, выявлено 55 новых случаев коронавируса.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Хоккей #Новости COVID19
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