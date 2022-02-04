Хоккеист сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус

Один из хоккеистов российской сборной сдал сомнительный тест на коронавирус, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«В хоккейной команде есть пограничный тест, я не назову фамилии. Он будет сегодня и завтра сдавать тесты», — сказал Поздняков на специальной пресс-конференции, которая прошла онлайн, передает «Интерфакс».

По его словам, дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с протоколом. Если два теста подряд будут отрицательными, то он присоединится к команде. В ином случае хоккеиста поместят на карантин.

По неподтвержденным данным, положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин сдали сразу шесть хоккеистов сборной России, об этом пишет «Спорт-Экспресс». В их число якобы вошли запасные игроки команды Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко.

Всего с 23 января на Играх сдано 287 положительных тестов на коронавирус, 102 из них — спортсменами и официальными лицами. В последние сутки среди лиц, связанных с проведением Олимпиады, выявлено 55 новых случаев коронавируса.