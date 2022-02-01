Пароль от Wi-Fi нужен для подключения к сети новых гаджетов. Например, подключить к интернету смартфоны гостей. Но что делать, если пароль забыт, а заходить в настройки роутера нет времени, желания или пароль от роутера тоже забыт?
Узнать сохраненный пароль от Wi-Fi можно через командную строку в Windows 10. Если у пользователя компьютера права администратора, то для вызова командной строки нужно нажать Win+R, ввести «cmd» (без кавычек) и кликнуть «ОК».
В открывшемся окне ввести «netsh wlan show profile name=Имя сети key=clear». Вместо «Имя сети» указать название Wi-Fi, чей пароль сохранен в Windows.
Система выведет данные о параметрах сети. Сохраненный пароль можно просмотреть внизу графы «Параметры безопасности», где отображается содержимое ключа безопасности — это и есть искомый пароль Wi-Fi.
MuzykantДавно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.
ForYouTubeУродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном
MuzykantКонечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.
jeryakobПотому, что вторая половина и есть начальство. Развелось как собак бездомных. Пора кастрировать и в клетки...