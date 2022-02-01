Пароль от Wi-Fi нужен для подключения к сети новых гаджетов. Например, подключить к интернету смартфоны гостей. Но что делать, если пароль забыт, а заходить в настройки роутера нет времени, желания или пароль от роутера тоже забыт?

Узнать сохраненный пароль от Wi-Fi можно через командную строку в Windows 10. Если у пользователя компьютера права администратора, то для вызова командной строки нужно нажать Win+R, ввести «cmd» (без кавычек) и кликнуть «ОК».

В открывшемся окне ввести «netsh wlan show profile name=Имя сети key=clear». Вместо «Имя сети» указать название Wi-Fi, чей пароль сохранен в Windows.

Система выведет данные о параметрах сети. Сохраненный пароль можно просмотреть внизу графы «Параметры безопасности», где отображается содержимое ключа безопасности — это и есть искомый пароль Wi-Fi.