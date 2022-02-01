НАВЕРХ
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Как быстро узнать пароль Wi‑Fi в Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
297 0

Пароль от Wi-Fi нужен для подключения к сети новых гаджетов. Например, подключить к интернету смартфоны гостей. Но что делать, если пароль забыт, а заходить в настройки роутера нет времени, желания или пароль от роутера тоже забыт?

Узнать сохраненный пароль от Wi-Fi можно через командную строку в Windows 10. Если у пользователя компьютера права администратора, то для вызова командной строки нужно нажать Win+R, ввести «cmd» (без кавычек) и кликнуть «ОК».

В открывшемся окне ввести «netsh wlan show profile name=Имя сети key=clear». Вместо «Имя сети» указать название Wi-Fi, чей пароль сохранен в Windows. 

Система выведет данные о параметрах сети. Сохраненный пароль можно просмотреть внизу графы «Параметры безопасности», где отображается содержимое ключа безопасности — это и есть искомый пароль Wi-Fi. 

Еще по теме
Корректное обновление Windows может потребовать до восьми часов
Хакеры придумали способ слежки с помощью видеокарт
МВД раскритиковало российские процессоры
Как отключить запрос пароля при запуске Windows 10
смотреть все
Хайтек #Компьютеры #Софт #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Археологи нашли амулет из костей человека в Хакасии
Четырехлетнюю девочку в Омской области задушили за просьбу о мультиках
Рабочие погибли при взрыве на красноярском месторождении «Роснефти»
Рабочий сорвался со строящегося моста в Новосибирске
Самое популярное
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Жители Донбасса стали россиянами
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
Обсуждение (0)
Картина дня
Премьер Венгрии прилетел к Путину с «миссией мира»
Работодателям порекомендовали перевод сотрудников на удаленку
Кремль оценил роль Ельцина в истории
Mastercard и Visa снизили тарифы для российских онлайн-магазинов
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

Muzykant

Конечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.

jeryakob

Потому, что вторая половина и есть начальство. Развелось как собак бездомных. Пора кастрировать и в клетки...
Sibnet.Ru