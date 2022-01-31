Скелетонисты Трегубов и Семенов пропустят Олимпиаду из-за ковида

Скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпийские игры в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус, сообщила глава федерации бобслея России Елена Аникина.

«К величайшему сожалению, Трегубов и Семенов точно не поедут на Олимпийские игры. Семенов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты», — цитирует Аникину «Матч ТВ».

«К сожалению, ПЦР-тест так и не показал отрицательного результата. Несмотря на то, что чувствую я себя прекрасно и со здоровьем у меня все хорошо!» — написал Трегубов в Instagram.

Трегубова и Семенова в команде заменят Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Третьим участником соревнований от России будет олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призер Игр-2010 Александр Третьяков.

Трегубов — серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, призер чемпионатов мира и Европы. В Кубке мира-2021/22 Трегубов занял четвертое место и стал лучшим среди российских скелетонистов. Семенов стал в Кубке мира пятым.