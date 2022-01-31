НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Скелетонисты Трегубов и Семенов пропустят Олимпиаду из-за ковида

Источник:
Sibnet.ru
231 0
Фото: Sandro Halank, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпийские игры в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус, сообщила глава федерации бобслея России Елена Аникина.

«К величайшему сожалению, Трегубов и Семенов точно не поедут на Олимпийские игры. Семенов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты», — цитирует Аникину «Матч ТВ».

«К сожалению, ПЦР-тест так и не показал отрицательного результата. Несмотря на то, что чувствую я себя прекрасно и со здоровьем у меня все хорошо!» — написал Трегубов в Instagram.

Трегубова и Семенова в команде заменят Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Третьим участником соревнований от России будет олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призер Игр-2010 Александр Третьяков.

Трегубов — серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, призер чемпионатов мира и Европы. В Кубке мира-2021/22 Трегубов занял четвертое место и стал лучшим среди российских скелетонистов. Семенов стал в Кубке мира пятым.

Тема: Олимпиада 2022
Шипачев станет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде
Стал известен размер суточных для российских олимпийцев
Российских биатлонисток сняли с рейса на Олимпиаду
Олимпийские деревни в Пекине официально открылись
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Новые британские санкции ударят по энергокомпаниям России
Сбер запустил сервис для проверки переводов близких людей
Имена превратят в товарные знаки
МВД раскритиковало российские процессоры
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
Sibnet.Ru