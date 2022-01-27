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Олимпиада 2022

Российских биатлонисток сняли с рейса на Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российских биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову не пустили на рейс в Пекин, которым вылетела часть олимпийцев, из-за проблем с документами, сообщил Союз биатлонистов России.

Команды по биатлону, шорт-треку, конькобежному спорту и женскому хоккею первыми отправились на Олимпиаду-2022 в среду вечером. Вылет Казакевич, Васнецовой, а также тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки — для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе.

Руководитель сервис-группы российской сборной Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус. Он не вылетел в Пекин, его заменит Дмитрий Блинов.

«У Александра, конечно, шок. Он сейчас на карантине в Новогорске. Сказать, что он расстроен, не сказать ничего. Тем более что он летал под Новый год в Пекин, уже тестировал олимпийские трассы», — рассказал о состоянии Печерского руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в Telegram.

По его словам, Шашилов, Казакевич, Васнецова и Никитин испытали не меньший шок.

Соревнования биатлонистов на Олимпиаде пройдут с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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