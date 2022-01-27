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Windows получит доступ к Android-приложениям в феврале

Источник:
Sibnet.ru
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TikTok на Windows 11
Фото: © Microsoft

Крупное февральское обновление откроет доступ к установке Android-приложений в Windows 11. Загрузить приложения можно будет через фирменный магазин Microsoft Store.

Директор по продуктам Windows Панос Панай в официальном блоге компании поделился подробностями о предстоящем обновлении Windows 11. Пользователям обещаны новые возможности ОС и изменения внешнего вида классических приложений.

«В следующем месяце мы откроем для публичного доступа возможность установки Android-приложений на Windows 11 через Microsoft Store, разработанную в сотрудничестве с Amazon и Intel», — сообщил Панай.

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Разработчики изменят вид классических приложений Блокнот и Media Player. В панели задач появится погодный виджет и будет упрощено окно обмена, а часы станут отображаться на дополнительных мониторах. Экран вызова приобретет кнопки включения и отключения звука.

Windows 11 — операционная система нового поколения, вышедшая 5 октября 2021 года. Microsoft уделила внимание расширению функций ОС, добавлению поддержки современных устройств и технологий и исправлению классических для семейства Windows ошибок.

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