Уникальную операционную систему «Фантом» разработали в России, ее автором стал программист Дмитрий Завалишин. Новинка будет предназначена для промышленных решений, военных сетей, а также банковскую сферу.

Рабочий прототип операционной системы официально представят до конца 2022 года. Создание «Фантома» шло около 12 лет, при этом пилотный проект уже завершен, сейчас ведется отладка финального продукта.

Базовая версия российской операционной системы включает в себя два слоя — традиционный слой кода, который управляет «железом» компьютера, а также слой реализации сущности ОС. Это позволяет ей работать непрерывно.

В отличие от многих операционных систем, которые базируются на Linux, «Фантом» представляет собой совершенно новую ОС с другими принципами работы. Например, в системе нет файлов — вместо них используются объекты.

Физическое отключение компьютера для такой системы — фактически пауза. После нового старта все запущенные программы мгновенно продолжат работать, как будто отключения не было. Кроме этого, ОС не нуждается в файлах для хранения данных, необходимых для работы.

Подобная операционная система практически неуязвима для традиционных вирусов. Кроме этого, она очень производительна благодаря отсутствию переключения контекста между ядром и запущенными программами.