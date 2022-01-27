НАВЕРХ
Актуальная тема
Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Олимпийские деревни в Пекине официально открылись

Источник:
Sibnet.ru
214 0
Фото: © IOC

Олимпийские деревни XXIV зимней Олимпиады официально открываются в четверг, с 27 января в Пекин начинает прибывать основная часть атлетов, журналистов и официальных делегаций со всего мира.

Соревнования пройдут сразу в трех кластерах — Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт). Поэтому олимпийских деревень на зимней Олимпиаде в Китае тоже три.

Все деревни и места проведения соревнований входят в так называемый «пузырь», организованный из-за пандемии, покидать который нельзя. Все необходимое для проживания, тренировок и отдыха спортсменов есть внутри каждой деревни.

Пекинская Олимпийская деревня состоит из трех функциональных зон, предназначенных для жилья, тренировок и отдыха, на территории есть магазины, кафе, банкоматы. Основу деревни составляют 20 зданий, в которых для Игр подготовлены более 2,2 тысячи номеров.

Олимпийская деревня в уезде Яньцин находится в 100 километрах к северо-западу от пекинской деревни, недалеко от самого посещаемого участка Великой китайской стены «Бадалин». Она должна принять порядка 1,2 тысячи спортсменов и официальных лиц.

Кластер в Чжанцзякоу создан на основе уже имевшихся там традиционных горнолыжных курортов, однако олимпийские объекты и олимпийская деревня были построены специально к Играм. Для гостей в кластере подготовлено около 1,7 тысячи номеров.

Тема: Олимпиада 2022
Участников Олимпиады в Пекине обеспечат презервативами
Путин провел онлайн-встречу с олимпийцами
Михаил Коляда пропустит Олимпиаду из‑за коронавируса
Украина запретила спортсменам стоять рядом с российскими атлетами
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Voland2

Это они серьёзно? Или они из сколково?

Uynachalnica

Докторские защищены, ученая степень обмыта, теперь и денежки попилить вполне себе законно! А что делать...

west_nik

Исторически русские земли, поэтому не мудрено, что заплутали, да озвучили как надо.

jeryakob

Конечно. Обнулили дворец за 100 ярдов.
Sibnet.Ru