Олимпийские деревни в Пекине официально открылись

Олимпийские деревни XXIV зимней Олимпиады официально открываются в четверг, с 27 января в Пекин начинает прибывать основная часть атлетов, журналистов и официальных делегаций со всего мира.

Соревнования пройдут сразу в трех кластерах — Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт). Поэтому олимпийских деревень на зимней Олимпиаде в Китае тоже три.

Все деревни и места проведения соревнований входят в так называемый «пузырь», организованный из-за пандемии, покидать который нельзя. Все необходимое для проживания, тренировок и отдыха спортсменов есть внутри каждой деревни.

Пекинская Олимпийская деревня состоит из трех функциональных зон, предназначенных для жилья, тренировок и отдыха, на территории есть магазины, кафе, банкоматы. Основу деревни составляют 20 зданий, в которых для Игр подготовлены более 2,2 тысячи номеров.

Олимпийская деревня в уезде Яньцин находится в 100 километрах к северо-западу от пекинской деревни, недалеко от самого посещаемого участка Великой китайской стены «Бадалин». Она должна принять порядка 1,2 тысячи спортсменов и официальных лиц.

Кластер в Чжанцзякоу создан на основе уже имевшихся там традиционных горнолыжных курортов, однако олимпийские объекты и олимпийская деревня были построены специально к Играм. Для гостей в кластере подготовлено около 1,7 тысячи номеров.