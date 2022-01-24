Платные подписки появятся в TikTok

Возможность дополнительного дохода для блогеров появится в TikTok. Тиктокеры смогут получать доход за просмотры платных разделов, а пользователи получить доступ к «скрытому» контенту.



TikTok начал тестирование функции платной подписки на блогеров, сообщает The Informationсо ссылкой на источники в компании. Представитель TikTok не сообщил, сколько будет стоить подписка и когда блогерам дадут доступ к новому способу заработка.

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Также пока не разглашается, как подписочная модель со «скрытым» контентом будет интегрирована в рекомендательную систему «Для вас» — если ролик не будет доступен широкому кругу пользователей, то снизится вовлеченность и количество новых подписчиков.



Тиктокеры зарабатывают с помощью платформы Creator Next. Она дает возможность создателям контента сотрудничать с брендами и получать донаты от подписчиков. Совершеннолетние пользователи соцсети могут обмениваться виртуальными подарками и обменять их на реальные деньги.

