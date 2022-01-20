Instagram протестирует платные подписки

Meta протестирует в Instagram платные подписки, позволяющие получать блогерам ежемесячный доход от аудитории. Подписчики за плату смогут получить доступ к эксклюзивному контенту и функциям.



Блогеры теперь могут создать приватный раздел с контентом, доступный только за ежемесячную плату, это могут быть истории, прямые трансляции и фотографии. Стоимость подписки устанавливается им самостоятельно и варьируется от 99 центов до 99,99 доллара.



«Наша главная цель здесь состоит в том, чтобы помочь создателям зарабатывать на жизнь. Мы пытаемся рассмотреть все способы монетизации контента там, где это возможно», — прокомментировала введение новой функции соруководитель Instagram Эшли Юки порталу TechCrunch.

На данный момент функционал платных подписок доступен только некоторым популярным блогерам из США. В ближайшие недели планируется расширить число бета-тестеров, а выход премиум-подписок в широкий доступ планируется не ранее 2023 года.