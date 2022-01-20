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Instagram протестирует платные подписки

Источник:
Sibnet.ru
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Меню платной подписки в Инстаграм
Фото: ©Instagram

Meta протестирует в Instagram платные подписки, позволяющие получать блогерам ежемесячный доход от аудитории. Подписчики за плату смогут получить доступ к эксклюзивному контенту и функциям.

Блогеры теперь могут создать приватный раздел с контентом, доступный только за ежемесячную плату, это могут быть истории, прямые трансляции и фотографии. Стоимость подписки устанавливается им самостоятельно и варьируется от 99 центов до 99,99 доллара.

«Наша главная цель здесь состоит в том, чтобы помочь создателям зарабатывать на жизнь. Мы пытаемся рассмотреть все способы монетизации контента там, где это возможно», — прокомментировала введение новой функции соруководитель Instagram Эшли Юки порталу TechCrunch.

На данный момент функционал платных подписок доступен только некоторым популярным блогерам из США. В ближайшие недели планируется расширить число бета-тестеров, а выход премиум-подписок в широкий доступ планируется не ранее 2023 года.

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Технологии #Соцсети #Софт
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