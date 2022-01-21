НАВЕРХ
Актуальная тема
Туризм в Сибири
Актуальная тема
Туризм в Сибири
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Курорт премиум‑класса построят на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
271 2
Озеро Байкал
Озеро Байкал
Фото: © официальный сайт РОСОЭЗ

Cosmos Hotel Group откроет в 2024 году премиальный природно-оздоровительный комплекс на участке «Бухта Безымянная» на озере Байкал, сообщает правительство Бурятии.

Компания построит гостиницу на 100 номеров категории пять звезд, дуплексы и коттеджы, глэмпинг, СПА-центр, конгресс-холл, клинику тибетской медицины, физкультурно-оздоровительный комплекс, банный комплекс и эко-парк. Общая площадь комплекса превысит 50 тысяч квадратных метров.

Планируемый объем инвестиций в проект составит 11 миллиардов рублей и будет профинансирован из собственных средств Cosmos Hotel Group и партнеров, а также привлекаемых кредитов.

Проект будут реализовать в несколько этапов: первая очередь будет открыта до 1 апреля 2024 года, вторая и третья – до конца 2027 года.

Тема: Туризм в Сибири
«Южуралзолото» инвестирует 10 млрд в горнолыжный комплекс в Хакасии
Яндекс запустил гид по Шерегешу
Украинский хутор для туристов построят в Хакасии
Самая длинная лестница в России появилась в Красноярске
смотреть все
Бурятия #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шестерых детей в Омске оставляли в холодном доме без еды
Урбанист раскрасил дореволюционные фотографии Красноярска
Подросток стрелял в голову однокласснику в школе под Новосибирском
Новосибирцы выиграли в лотерею 79 млн рублей за год
Самое популярное
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Игру God of War для ПК взломали
Наступил самый грустный день 2022 года
Генсек НАТО предложил России переговоры
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
Госдума выполнила поручение Путина по пенсиям
Часы Судного дня замерли на отметке 100 секунд до катастрофы
Международные резервы России достигли рекордной величины
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

С каких это пор Казахстан оказался в еврозоне? Или они собрались весь мир курировать и приучать к европейским...

Denis CENTR

Лицемерие 1 степени. С того момента как он его возглавил, активы раза в 3 в цене упали. Обезумевшие людоеды.

лачинов

Устал ждать нападения. Деньги нужны сейчас. ))

fydor55

Нееет эти ушлёпки стремятся засунуть везде свой нос, чтобы ввести санкции и в будущем втюхивать свои...
Sibnet.Ru