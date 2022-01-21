Cosmos Hotel Group откроет в 2024 году премиальный природно-оздоровительный комплекс на участке «Бухта Безымянная» на озере Байкал, сообщает правительство Бурятии.

Компания построит гостиницу на 100 номеров категории пять звезд, дуплексы и коттеджы, глэмпинг, СПА-центр, конгресс-холл, клинику тибетской медицины, физкультурно-оздоровительный комплекс, банный комплекс и эко-парк. Общая площадь комплекса превысит 50 тысяч квадратных метров.

Планируемый объем инвестиций в проект составит 11 миллиардов рублей и будет профинансирован из собственных средств Cosmos Hotel Group и партнеров, а также привлекаемых кредитов.

Проект будут реализовать в несколько этапов: первая очередь будет открыта до 1 апреля 2024 года, вторая и третья – до конца 2027 года.