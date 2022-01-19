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Красноярский конькобежец выступит на Олимпиаде‑2022

Источник:
Sibnet.ru
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Конькобежец Виктор Муштаков
Конькобежец Виктор Муштаков
Фото: © министерство спорта Красноярского края

Союз конькобежцев России назвал среди участников Олимпийских игр 2022 года в Пекине красноярского спортсмена, неоднократного победителя чемпионатов Европы Виктора Муштакова, сообщает правительство региона.

В столицу Китая на зимние Игры поедут 16 российских конькобежцев. Среди них Муштаков, дебютировавший в сезоне 2018/2019 в национальной сборной России, где он сразу завоевал две бронзовые медали чемпионата мира на отдельных дистанциях в Германии.

В сезон 2019/2020 на чемпионате Европы в Голландии сенсационно выиграл командный спринт с рекордным для равнинных катков временем – 1.18, 92.

В 2021 году выиграл этап Кубка мира (Канада). Муштакову 25 лет, он тренируется под руководством Аркадия Конюхова и Алексея Прошина.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда снова выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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