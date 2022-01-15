Россия выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону

Российские биатлонисты Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков стали первыми в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Россияне четырежды преодолели дистанцию по 7,5 километра за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. При этом российские биатлонисты избежали штрафных кругов.

Серебро родного этапа завоевала сборная Германии, которая отстала от россиян на семь секунд. В тройку лучших также вошла команда Белоруссии. Она отстала от победителей на 23 секунды.

Последний раз российские биатлонисты становились первыми на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2019 году. В Рупольдинге россияне не побеждали в эстафете с 2010 года.