Аналитик перечислил самые надежные способы вложения средств

Доллар, золото и недвижимость считаются наиболее надежными активами, которые не подведут на долгом горизонте и максимально защитят от инфляции, считает старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин.

За последние 10 лет цены на недвижимость, например, росли в среднем на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция, приводит «Прайм» мнение аналитика.

При этом Ганелин напомнил о правиле соотношения риска и доходности. Самый безопасный видом вложения — это держать деньги на депозите в банке. Можно попытаться найти долгосрочный депозит с хорошей ставкой в хорошем банке, чтобы получать гарантированную доходность.

Если инвестор может себе позволить немного риска, можно обратить внимание на облигации. Доходность по облигациям федерального займа (ОФЗ) сегодня сопоставима с вкладами — 8,5-9%. Но эти активы ликвидные: вернуть деньги можно в любой момент — в отличие от депозита, где для получения процентов придется держать деньги весь срок действия вклада.

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Но, если случится, экономический шок, цена ОФЗ может упасть. Побольше риска у корпоративных облигаций. Но они и более доходны. Здесь еще одна сложность: надежность таких облигаций может определить только эксперт.

Акции — еще более рисковая история, но есть дивидендные акции, с которых можно получать стабильный дивидендный доход. Дивидендная доходность может колебаться от 7% до 15% в год. Но надо быть готовым, что цена акции может не только расти, но и упасть, отметил Ганелин.