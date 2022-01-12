Новые ограничения ввели в Бурятии перед приходом «омикрона»

Власти Бурятии ввели ряд новых ограничений из-за возможного прихода нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает правительство региона.

В России зарегистрировано более 200 случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «омикрон». В Бурятии не зарегистрировано ни одного случая. Все граждане, прибывающие из стран с широким распространением нового штамма, проходят двукратное обследование и соблюдают 14-дневный режим изоляции.

На предприятиях и организациях, на объектах торговли и оказания услуг будет усилен входной «фильтр», дезинфекционный режим, контрольные мероприятия со стороны мобильных групп и другие профилактические меры. Кроме того, заполняемость залов при проведении мероприятий в рамках «Пушкинской карты» сокращена до 50%.

«Многие наши земляки возвращаются с отдыха из других регионов и стран. Риски высоки. Вспомните, май прошлого года, когда все с праздников вернулись, и мы наблюдали значительный рост. Сейчас чтобы такого не произошло, надо усилить все меры профилактики», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Что известно об «омироне»?

Как отмечают эпидемиологи, новый штамм «омикрон» обладает высокой скоростью распространения. В зону риска в первую очередь попадают непривитые граждане.