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Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Алябьев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Союз биатлонистов России

Двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Анатолий Алябьев ушёл из жизни в ночь на 11 января, сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

«Не стало двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева. Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей», — говорится в сообщении.

Руководитель медиаслужбы СБР Константин Бойцов уточнил РИА Новости, что Алябьев простудился, а проблемы с легкими у него были давно. При этом он предпочитал лечиться сам.

Алябьев взял две золотые медали на Играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде. Сначала он победил в индивидуальной гонке, а после этого завоевал вторую золотую медаль в эстафете. На тех же играх он стал третьим в спринте.

После окончания спортивной карьеры Алябьев стал тренером и подготовил более 40 мастеров спорта, трех мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.

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