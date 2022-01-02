НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Коты в Канаде «сломали» интернет от Маска

Источник:
Sibnet.ru
457 1

Дворовые коты залезли погреться на спутниковую тарелку Starlink и «сломали» интернет, сообщил житель канадской деревни Кенанстон Аарон Тейлор в Twitter.

«Starlink отлично работает, пока кошки не обнаружат, что в холодные дни тарелка излучает тепло», — говорится в твите.

Тейлор установил тарелку Starlink не на крышу, а на землю во дворе, так как готовился к ремонту. Коты улеглись на нее в 25-градусный мороз. Они предпочли «детище» Маска утепленным домикам.

Мужчина заметил неполадки в интернете, а затем, выясняя их причину, обнаружил в устройстве животных. Выяснилось, что в холодную погоду тарелка активирует режим «обогрева». Его пост лайкнул сам Илон Маск.

Starlink — проект SpaceX Илона Маска, который должен был обеспечить всю планету высокоскоростным интернетом через сеть орбитальных спутников. С 2021 года тарелки Starlink стали устанавливать в Канаде, что улучшило ситуацию для жителей труднодоступных сельских северных регионов.

Еще по теме
Малые села Алтая впервые получили сотовую связь
Россия наложила на Google оборотный штраф
Главные причины, почему Wi-Fi работает с перебоями
Почему оптоволокно победит витую пару
смотреть все
Технологии #Интернет #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чабанам в Туве выдадут скот после нападения ирбисов на стада
Малые села Алтая впервые получили сотовую связь
«Верблюды» из Шерегеша попали на открытки Почты России
Барнаулец упал со скалы при запуске фейерверка
Самое популярное
Озвучено предсказание Ванги про 22 февраля 2022 года
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Энтузиаст показал первый S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 5
Боррель посчитал неприемлемыми требования России
Обсуждение (1)
О самом главном
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Деловой гороскоп: удача придет к пяти знакам Зодиака
Гороскоп 2022 года: тройка лидеров на любовном фронте
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Что предсказали Ванга, Нострадамус и Мессинг на 2022 год
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Топ комментариев

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))

Muzykant

Потому что Грета не буйная,сидит тихо и молится на флаг пиндостана.

winged_wanderer

Про крым они уже и думать забыли.
Sibnet.Ru