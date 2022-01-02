Коты в Канаде «сломали» интернет от Маска

Дворовые коты залезли погреться на спутниковую тарелку Starlink и «сломали» интернет, сообщил житель канадской деревни Кенанстон Аарон Тейлор в Twitter.

«Starlink отлично работает, пока кошки не обнаружат, что в холодные дни тарелка излучает тепло», — говорится в твите.

Тейлор установил тарелку Starlink не на крышу, а на землю во дворе, так как готовился к ремонту. Коты улеглись на нее в 25-градусный мороз. Они предпочли «детище» Маска утепленным домикам.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie — Aaron Taylor (@Tippen22) December 31, 2021

Мужчина заметил неполадки в интернете, а затем, выясняя их причину, обнаружил в устройстве животных. Выяснилось, что в холодную погоду тарелка активирует режим «обогрева». Его пост лайкнул сам Илон Маск.

Starlink — проект SpaceX Илона Маска, который должен был обеспечить всю планету высокоскоростным интернетом через сеть орбитальных спутников. С 2021 года тарелки Starlink стали устанавливать в Канаде, что улучшило ситуацию для жителей труднодоступных сельских северных регионов.