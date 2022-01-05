Новый военный городок построят в Забайкалье

Возведение зданий и сооружений для размещения воинских подразделений началось в поселке городского типа Атамановка Забайкалья, первый этап строительства завершится в ноябре 2022 года, сообщает пресс-служба ВВО.

На участке возводится административно-казарменная зона: три общежития, столовая, штаб со стационарным узлом связи, строевой плац. Все здания блочно-модульные, быстровозводимые. Сейчас на строительной площадке завершается монтаж металлоконструкций, перегородок и оконных блоков, устройство фундамента столовой.

«Военный городок строится с учетом всей необходимой военной инфраструктуры и соответствует современным требованиям для размещения воинских частей», — сообщил руководитель проекта Александр Войненко.

Каждое блочно-модульное общежитие кубрикового типа продумано для комфортного проживания военнослужащих по контракту. На двух этажах здания запроектированы жилые комнаты, помещения для занятий спортом, канцелярии, классы, комнаты для информирования и досуга, санитарно-бытовые помещения, оборудованные автоматическими стиральными машинами, помещения для сушки белья, кладовые, комнаты для хранения оружия.

В столовой будет организовано диетическое питание, с этой целью в горячем цехе выделяется место для приготовления диетических блюд.