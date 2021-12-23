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Первая деревня для стариков и инвалидов появится в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Омской области

Первая за Уралом социальная деревня для пожилых и людей с инвалидностью появится в Омской области, сообщила пресс-служба администрации региона.

На территории Омского дома-интерната будут построены пять домов для проживания 80 человек. У каждого дома будет небольшой участок земли для занятий садоводством и огородничеством.

«Самостоятельное проживание позволит представителям старшего поколения дольше сохранять свой социальный статус, а людям с разными возможностями здоровья — социализироваться», — говорится в сообщении.

Площадь одного дома — 550-600 квадратных метров. В здании предусмотрены четыре секции, каждая из которых рассчитана на проживание четырех человек, по двое в одной спальне.

В 2022 году власти приступят к разработке проекта, в 2023 году планируется сдать его в эксплуатацию. На реализацию проекта направят 243 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.

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