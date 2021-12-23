Пожар на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ привел к режиму ЧС

Возгорание произошло в четверг на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, из-за этого отключены четыре котла и введен режим чрезвычайной ситуации.

В четверг в 03.45 по местному времени на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла, сообщает правительство региона.

«Сейчас на ТЭЦ-1 работает оперативный штаб, идут восстановительные работы. Вся максимальная нагрузка перебрасывается на ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14». Параметры теплоснабжения снижены, приостановлена работа детских садов и школ. Хуже всего ситуация в Железнодорожном районе города.

Главы Бурятии Алексей Цыденов ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС), создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Введутся ремонтные работы.

