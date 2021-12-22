Вступившегося за девушек олимпийского чемпиона избили в Москве

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, заступившегося за свою девушку и ее подруг, избили несколько молодых людей. Спортсмен находится в больнице с сильной травмой головы, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел возле одного из московских караоке-баров в ночь на вторник. По словам гражданской жены Соловьева, керлингистки Анна Сидоровой, конфликт возник, когда она из ее подруг на входе попросила зажигалку у компании молодых людей, после чего между ними завязалась словесная перепалка.

Фигурист вступился за девушек, попросив мужчин не разговаривать с ними в подобном тоне. Сначала один из молодых людей толкнул спортсмена, а потом, когда конфликт был практически исчерпан, снова начал оскорблять Соловьева. «Его снова начали бить. Ударили по лицу, в левую скулу. Дима стоял с одной рукой в кармане, поэтому опять не ожидал. Его толкнули, чтобы он упал и снова начали бить ногами», — рассказала Сидорова «Матч ТВ».

На видео, опубликованном в Сети, попал момент, как зачинщик драки, перед тем как нанести удары по Соловьеву, задает ему вопрос «Ты мужик?», затем утверждает, что «мужик всегда отвечает свои слова». Также видно, как один из присутствовавших пытался успокоить агрессора с помощью аргумента, что Соловьев — олимпийский чемпион.

Фигуриста доставили в Боткинскую больницу. «Изначально его состояние оценили как средней тяжести. Позже врачи провели дополнительные исследования — у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга», — цитирует Сидорову Telegram-канал Олимпийского комитета России.

Двое нападавших задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Также на избивших фигуриста составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), которая предусматривает в том числе административный арест на срок до 15 суток.

Соловьев в паре с Екатериной Бобровой стал олимпийским чемпионом Сочи-2014 и серебряным призером Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях. Участвовал в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, где его партнершами были телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина.