Мэр Томска отказался признать вину по двум эпизодам дела

Мэр Томска Иван Кляйн выступил в суде во вторник, он отказался признать вину по двум из трех эпизодов обвинения, передают адвокаты главы города в Telegram-канале.

Мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво»: дал указание создать санитарно-защитную зону вокруг предприятия «Томское пиво», чтобы помешать местному бизнесмену Аминову построить жилые дома. Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел. Второй эпизод касается якобы незаконного предоставления земельного участка его дочери Светлане.

В суде Кляйн заявил, что не совершал никаких противоправных действий в отношении Аминова и не признает вину в превышении должностных полномочий.

«Убежден, что мои действия, совершенные в рамках закона и в пределах имеющихся у меня полномочий не могли подорвать авторитет и дискредитировать орган местного самоуправления, не причинили никакого вреда. Вину по предъявленному обвинению по данному эпизоду не признаю», — ответил мэр на второй эпизод обвинения.