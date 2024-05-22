Дело «барнаульского маньяка» дошло до суда

Следователи передали в суд дело Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин, сообщило СУ СК РФ по Алтайскому краю. Он оказался «барнаульским маньяком», активно действовавшим в 2000 годах.

«Барнаульский маньяк» Виталий Манишин Фото: © СУ СК РФ по Алтайскому краю

«Преступления по поводу убийства студенток Политехнического института совершал я. Я представился, что человек, который имеет возможность гарантированного, 100% поступления на любой факультет. Предлагал во всех пяти случаях. Не искал других вариантов, потому что это срабатывало», — сказал Манишин на видео, распространенным региональным СУ СК РФ.

Манишина задержали весной прошлого года. Его проверяли на причастность к убийству в сентябре 1989 года 17-летней девушки. По версии следствия, обвиняемый, которому было 18 лет, познакомился с будущей жертвой, попытался ее изнасиловать и задушил. Тело закопал в лесополосе. Мужчина сознался в преступлении.

Жертвы «барнаульского маньяка»

В 2000 году серия загадочных исчезновений абитуриенток АлтГТУ вызвала большой резонанс в Алтайском крае. Дело оставалось нераскрытым почти четверть века. Манишин подробно рассказал о 10 жертвах того времени.

Летом 2000 года мужчина знакомился с абитуриентками технического университета, представляясь человеком, имеющим связи и возможность решить проблемы, связанные с поступлением и обучением. Он убеждал девушек садиться к нему в машину и вывозил в безлюдные места за пределы города. После изнасилования большинство жертв душил, а их тела скрывал в околках.

То же он сделал с абитуриенткой другого учебного заведения. А в июле 2000 года в аграрном университете Манишин познакомился с матерью абитуриентки, пообещав за деньги решить вопрос с поступлением дочери. Он обманом отвез ее за пределы жилого сектора Барнаула, где после передачи ему 9 тысяч рублей убил.

Фото: © СУ СК РФ по Алтайскому краю

По одному из эпизодов в указанном им месте, ранее не известном следствию, обнаружены костные останки 16-летней девушки.

Также установлена причастность Манишина к убийствам в 1999 году абитуриентки и двух женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения.

Фигурант дела работал ветеринаром, руководил крестьянско-фермерским хозяйством, а позднее устроился на работу в районную администрацию.

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по делу, оно будет рассматриваться в Калманском районном суде.