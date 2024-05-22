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Дело «барнаульского маньяка» дошло до суда

Источник:
Sibnet.ru
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Следователи передали в суд дело Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин, сообщило СУ СК РФ по Алтайскому краю. Он оказался «барнаульским маньяком», активно действовавшим в 2000 годах.
Обвиняемый в убийстве 11 женщин в Алтайском крае Витали Манишин
«Барнаульский маньяк» Виталий Манишин
Фото: © СУ СК РФ по Алтайскому краю

«Преступления по поводу убийства студенток Политехнического института совершал я. Я представился, что человек, который имеет возможность гарантированного, 100% поступления на любой факультет. Предлагал во всех пяти случаях. Не искал других вариантов, потому что это срабатывало», — сказал Манишин на видео, распространенным региональным СУ СК РФ.

Манишина задержали весной прошлого года. Его проверяли на причастность к убийству в сентябре 1989 года 17-летней девушки. По версии следствия, обвиняемый, которому было 18 лет, познакомился с будущей жертвой, попытался ее изнасиловать и задушил. Тело закопал в лесополосе. Мужчина сознался в преступлении.

Жертвы «барнаульского маньяка»

В 2000 году серия загадочных исчезновений абитуриенток АлтГТУ вызвала большой резонанс в Алтайском крае. Дело оставалось нераскрытым почти четверть века. Манишин подробно рассказал о 10 жертвах того времени.

Летом 2000 года мужчина знакомился с абитуриентками технического университета, представляясь человеком, имеющим связи и возможность решить проблемы, связанные с поступлением и обучением. Он убеждал девушек садиться к нему в машину и вывозил в безлюдные места за пределы города. После изнасилования большинство жертв душил, а их тела скрывал в околках.

То же он сделал с абитуриенткой другого учебного заведения. А в июле 2000 года в аграрном университете Манишин познакомился с матерью абитуриентки, пообещав за деньги решить вопрос с поступлением дочери. Он обманом отвез ее за пределы жилого сектора Барнаула, где после передачи ему 9 тысяч рублей убил.

Жертвы «барнаульского маньяка»
Фото: © СУ СК РФ по Алтайскому краю

По одному из эпизодов в указанном им месте, ранее не известном следствию, обнаружены костные останки 16-летней девушки.

Также установлена причастность Манишина к убийствам в 1999 году абитуриентки и двух женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения.

Фигурант дела работал ветеринаром, руководил крестьянско-фермерским хозяйством, а позднее устроился на работу в районную администрацию.

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по делу, оно будет рассматриваться в Калманском районном суде.

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ЧП #Криминал #Алтайский край #Громкое дело
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Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))