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Внедорожник арестованного замминистра Иванова сняли с продажи

Источник:
Sibnet.ru
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Внедорожник Chevrolet Suburban, который принадлежал арестованному замминистра обороны Тимуру Иванову, а затем был переоформлен на его бывшую жену, сняли с продажи.

Chevrolet Suburban 2015 года выпуска числился в декларации Иванова за 2019 год, в 2023 году автомобиль перешел в собственность бывшей супруги замминистра. В апреле эта машина была выставлена на продажу после ДТП.

По данным РИА Новости, автомобиль оценили в 2,5 миллиона рублей, но он был снят с продажи.

Ранее суд арестовал два автомобиля Иванова, включая Chevrolet Suburban, и мотоцикл. Все транспортные средства были переоформлены на отца замглавы Минобороны, на них наложены ограничения.

Иванова подозревают в получении взятки примерно на 1 миллиард рублей, он отстранен от исполнения обязанностей и находится под стражей в СИЗО «Лефортово».

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