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МВД выплатит родным Веры Пехтелевой компенсацию за халатность полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Суд в Кемерове обязал Министерство внутренних дел выплатить 700 тысяч рублей семье убитой Веры Пехтелевой за халатность полицейских.

Заводский районный суд взыскал с МВД 600 тысяч рублей в пользу родителей и 100 тысяч рублей дяде. Родственники, по данным правозащитного проекта «Травмпункт», требовали взыскать компенсацию в размере 7,5 миллиона рублей.

Веру Пехтелеву жестоко убил ее бывший парень Владислав Канюс в январе 2020 года. Соседи, слыша крики девушки, семь раз звонили в полицию. Но сотрудники правоохранительных органов приехали на место только после того, как люди сами вскрыли дверь и обнаружили тело.

В 2021 году в отношении сотрудников дежурной части городского управления МВД в Кемерове было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В июле 2023 года пятерых сотрудников МВД приговорили к условным срокам.

Суд также обязал УМВД по Кемерово выплатить по 1 миллиону рублей каждому потерпевшему в качестве компенсации морального вреда, однако в январе 2024 года Кемеровский областной суд приговор в части компенсации морального вреда, направив исковое заявление на рассмотрение в отдельное производство.

Убийца девушки летом 2022 года был приговорен к 17 годам лишения свободы, однако в апреле 2023 года, не пробыв в колонии и года, Канюс отправился в зону боевых действий на Украине и через полгода получил помилование.

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ЧП #Громкое дело #Кузбасс
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Топ комментариев

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

number10

На войне не думают, там все на реакции, за доли секунды все происходит.

mosquito__2010

Зачем эти цивилизованные страны покупают это токсичное агрессивное зерно, кто объяснит ?